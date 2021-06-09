ميزة جديدة في تويتر تمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح.. لكن بثلاثة شروط! الصحة السعودية تعلن إجمالي من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا وتوضح سبب تأخر الجرعة الثانية مخالب الصقر 4.. مناورات عسكرية بين القوات السعودية والأميركية الشركة المسئولة عن انقطاع الانترنت حول العالم تكشف السبب الكشف عن رسائل تهديد حملها الوفد العماني لعبدالملك الحوثي لإجبار جماعته الانقلابية على القبول بمبادرة الحل الأممية رجلاً حاول بالفعل ضرب رئيس الجمهورية.. شاهد لحظة تعرض الرئيس الفرنسي لصفعة قوية في وجهه وماذا قال في اول تصريح من هو الاعب الهندي الذي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفاً لرونالدو بطريقة تثير الدهشة...أختفاء طائرة حربية بلغارية فوق البحر الأسود اثناء إداء مهامها البنك الدولي يعلن عن توقعاته للاقتصاد السعودي حماس تتبرأ من تصرفات أحد قيادتها أجرى محادثات مع مليشيات الحوثي في صنعاء
قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، لقناة العربية إن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.
وأضاف الربيعة ،اليوم الاربعاء، "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة".
الربيعة أكد أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.
وقبل أيام، كشف وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية د.عبد الله عسيري، أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.
وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "هناك دول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين، ودول 4 أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل".
كما أكد أن الجرعة الثانية ليست شرطا للسفر الدولي عموماً، والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.
وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.
من جهتها، ذكرت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في إجابة عن سؤال اشتراط المسافر لمن هو أقل من 15 عاماً أن يكون لديه تطبيق "توكلنا" مستقل"، مجيبة بأنه ممكن لمن هم أقل من عمر 15 أن يسجلوا بحساب مستقل على تطبيق "توكلنا".