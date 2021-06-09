مخالب الصقر 4.. مناورات عسكرية بين القوات السعودية والأميركية

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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انطلقت امس الثلاثاء، مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأميركية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

ويهدف التمرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية.

وايضا، تحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.