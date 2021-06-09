آخر الاخبار

بعد تلقيه صفعة قوية في شوارع فرنسا من أحد المتظاهرين الرئيس ماكرون يعلق وساسة فرنسا يتضامنون معه واشنطن تخفف إجراءات السفر إلى أكثر من 110 دولة «غريفيث» يطير إلى عاصمة أسياد «الحوثيين» .. ما المهمة؟ سر تراجع إثيوبيا عن إكمال الملء الثاني للسد.. فشل هندسي أم لتجنب الحرب، وهل يعني ذلك نهاية الأزمة؟ لأول مرة.. سيدة تصبح رئيسة للاتحاد الانجليزي لكرة القدم فلول «الحـوثي» بين فكي كماشة بـ خنجر «الجـوف» إعلامي يمني في قناة الجزيرة يكشف حصاد زيارة وفد سلطنة عمان الى «صنعاء» .. خطه تبدء بفتح مطار «صنعاء» وتنتهي بالمفاوضات الحوثيون يقرون بـ مجزرة الوقود في محافظة «مـأرب» توجيهات عليا بنقل قناة العربية من دبي إلى الرياض تفاصيل تعذيب سعودي على يد خمس نساء في دبي

بعد تلقيه صفعة قوية في شوارع فرنسا من أحد المتظاهرين الرئيس ماكرون يعلق وساسة فرنسا يتضامنون معه

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 104

 

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التخفيف من أهمية حادث صفعه، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن ما حصل «أفعال منفردة صادرة من أشخاص عنيفين للغاية».

وصفع شاب الرئيس الفرنسي على الوجه اليوم أثناء زيارة إلى جنوب شرقي فرنسا في ثاني محطات جولته في أرجاء البلاد. وأثار الحادث الاستنكار والتنديد من كل الأطراف.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس: «لا يمكن للسياسة أن تقوم على العنف والتهجم اللفظي والاعتداء الجسدي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

أما زعيمة الحزب اليمني المتطرف مارين لوبن فنددت بـ«بتصرف غير مقبول ومدان في نظام ديمقراطي».

وأعرب زعيم اليسار الراديكالي جان - لوك ميلونشون عن تضامنه مع الرئيس. وقد صُور الحادث ونُشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر المشاهد ماكرون خلال زيارته لمدينة تان ليرميتاج في مقاطعة دروم، يقترب من مجموعة من الأشخاص احتشدوا وراء حواجز.

وعندما هم ماكرون بمصافحة رجل أمسك الأخير بذراع الرئيس وبدا كأنه يصفعه. وتحدثت أوساط ماكرون عن «محاولة صفع».

وتدخل حراس ماكرون الشخصيون سريعاً. وأوقف شخصان على الأثر هما موجه الصفعة، وهو من أبناء المنطقة ويبلغ 28 عاماً، ورجل آخر من العمر نفسه، على ما أفادت النيابة العامة.

وقال المدعي العام للجمهورية في فالانس أليكس بيران إن الرجلين من المقاطعة و«غير معروفين من القضاء» مشيراً إلى أن دوافعهما مجهولة حتى الآن. ووقع الحادث فيما يجري ماكرون جولة في فرنسا «لجس نبض» البلاد بعد أكثر من سنة على انتشار وباء «كوفيد - 19».

وكانت هذه محطته الثانية خلال أسبوع. وواصل الرئيس الفرنسي زيارته والتقى في فالانس، كبرى مدن المقاطعة، مع الحشود والتقط صور سيلفي مع أبناء المدينة مبتسماً ومرتاحاً.

وفي يوليو (تموز) الفائت، تعرض محتجون لماكرون ووجهوا له كلمات نابية فيما كان يتجول مع زوجته بريجيت برفقة حراسه الشخصيين في حديقة تويلوري بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

إقراء أيضاً
واشنطن تخفف إجراءات السفر إلى أكثر من 110 دولة
سر تراجع إثيوبيا عن إكمال الملء الثاني للسد.. فشل هندسي أم لتجنب الحرب، وهل يعني
العاهل الأردني يكشف عن مؤامرة كانت تحاك ضد المملكة
الجوازات السعودية تكشف إجراءات صلاحية إقامات الوافدين خارج المملكة
الشكبة CNN الأمريكية تكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أكراني
ثاني صفعة يتلاقها نتنياهو خلال شهر وإنقلاب علية من داخل الحزب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس