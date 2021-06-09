«غريفيث» يطير إلى عاصمة أسياد «الحوثيين» .. ما المهمة؟

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 437

وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران امس الاربعاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأفادت وكاله مهر الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجرى مباحثات مع المبعوث الاممي الخاص بالشان اليمني مارتين غريفيث وناقشا الأبعاد المختلفة للأزمة اليمنية وسبل تحقيقها.

وتتزامن زيارة غريفيث إلى طهران مع زيارة وفد عماني وصل الى صنعاء قبل ايام ألتقي خلالها بقيادات الصف الأول في مليشيات الحوثي .

وكان غريفيث، قد زار صنعاء الأسبوع الماضي وقال في تصريحات صحفية لدى مغادرته مطار صنعاء، إنه يحمل أفكاراً من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي،سينقلها للنقاش مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وأقرّت إيران مؤخراً بمشاركتها في حرب اليمن الى جانب مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال الدعم المادي والعسكري السخي .