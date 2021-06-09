فلول «الحـوثي» بين فكي كماشة بـ خنجر «الجـوف»

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، امس الثلاثاء، إثر استهدافهم من قبل قوات الجيش، في محافظة الجوف.
واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر، شمالي المحافظة.
ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت”عن قائد اللواء 161مشاة العميد مطيع الدميني قولة :أن المجموعة الحوثية، وجدت نفسها في كماشة قوات الجيش، التي أطبقت الحصار عليها من كل اتجاه.
وأكد أن قوات الجيش استهدفت تلك العناصر، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وألقت القبض على أخرين.