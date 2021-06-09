إعلامي يمني في قناة الجزيرة يكشف حصاد زيارة وفد سلطنة عمان الى «صنعاء» .. خطه تبدء بفتح مطار «صنعاء» وتنتهي بالمفاوضات

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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كشف الإعلامي اليمني أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة اليوم الأربعاء عن النتائج المحتملة لزيارة وفد سلطنة عمان إلى صنعاء.

وأوضح الاعلامي الشلفي في منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك رصدة محرر "مأرب برس"نقلاً عن مصادرة بأن الوفد العماني المتواجد في صنعاء يحرص على عدم العودة إلى مسقط دون تحقيق اي نجاح في المفاوضات الجارية والمحاطة بالكثير من التكتم.

وتابع قائلا : تقول مصادري الخاصة إنه رغم الصعوبة والتعقيد فأن وفد عمان قد يحمل أخبارا جيدة للأمريكيين الذين كانوا أحد أسباب زيارتهم إلى صنعاء.

وأضاف الاعلامي الشلفي: من المتوقع أن يعود الوفد العماني غدا وفي جعبته خطة يمكن تسميتها بالمتزامنه ليبلغ الأمريكيين بها تبدأ بإعلان السعودية والحكومة الشرعية إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة دون شروط يلي ذلك ترحيب الحوثي بها، ثم يتبع ذلك إعلان كل الأطراف وقف إطلاق النار، ثم يليها بدء المفاوضات.

فيما يلي نص المنشور:

‏1-سأحاول في هذه المساحة تقديم تحليل لبعض المعلومات التي حصلت عليها من مصادري حول النتائج المحتملة لزيارة وفد عمان إلى صنعاء رغم التكتم الشديد عليه👇🏻👇🏻

2-يحرص الوفد العماني الموجود في صنعاء على عدم العودة إلى مسقط دون تحقيق نجاح في المفاوضات الجارية والمحاطة بالكثير من التكتم ومع ذلك تقول مصادري الخاصة إنه رغم الصعوبة والتعقيد فأن وفد عمان قد يحمل أخبارا جيدة للأمريكيين الذين كانوا أحد أسباب زيارتهم إلى صنعاء

3-من المتوقع أن يعود الوفد العماني غدا وفي جعبته خطة يمكن تسميتها بالمتزامنه ليبلغ الأمريكيين بها فهي تبدأ بإعلان السعودية والحكومة فتح مطار صنعاء وميناءالحديدة دون شروط ويرحب الحوثي بها، ثم يتبع بعدتنفيذ ذلك إعلان كل الإطراف وقف إطلاق النار، ثم يليها بدء المفاوضات ورغم أن المصادر تقول أن ذلك مزمنا إلاأن توقيت ذلك غير معروف وبقي الحوثيون على تصميمهم بأن التدابير الإنسانية أولا.

4-هذه المعلومات أمكن الحصول عليها رغم فرض سرية تامة على مشاورات العمانيين في صنعاء ، ولا يعرف أيضا نوعية الضمانات التي طرحها العمانيون على الحوثيين كمالايعرف كيف ستسير الأمور عقب العودة فالشيطان يكمن في التفاصيل ، والتفاصيل وان اتفق على بعضها مازالت غير واضحة.

5-إذا تم فعلا تنفيذ هذا الجدول المتزامن وتمت فعلا موافقة الحوثيين والسعوديين النهائية عليه فسيبقى السؤال إلى أي مدى سيرسم الأمريكيون خطة خروج من الحرب اليمنية المثقلة بكل هذه التفاصيل المحلية والإقليمية وسيبقى الأهم كيف يخرج وكلاءهذه الحرب منها ليتشاور الأصلاء من الأطراف المحلية ، وهل ذلك ممكن؟