الحوثيون يقرون بـ مجزرة الوقود في محافظة «مـأرب» توجيهات عليا بنقل قناة العربية من دبي إلى الرياض تفاصيل تعذيب سعودي على يد خمس نساء في دبي عودة آلاف المواقع الإلكترونية للظهور بعد عطل عالمي الإمارات تعتمد تطبيق الحصن لمواجهة جائحة كورونا الذهب يتخلى عن بعض مكاسبه لصالح الدولار الإمارات تعلن موقفها من استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة وقود بمأرب العاهل الأردني يكشف عن مؤامرة كانت تحاك ضد المملكة الجوازات السعودية تكشف إجراءات صلاحية إقامات الوافدين خارج المملكة ترشيح محمد صلاح للفوز بجائزة جديدة تعرف عليها
في دليل لا يقبل الشك على دمويتها وإرهابها، اعترفت مليشيا الحوثي بالتورط في مجزرة الوقود في محافظة مأرب الإستراتيجية. إلا أن القيادي محمد علي الحوثي زعم أنهم استهدفوا مقرا عسكريا قريبا من محطة الوادي التي التهمتها النيران (السبت) في حي الروضة، مخلفة 21 قتيلا.
وزعم الإرهابي الحوثي بفتح تحقيق مستقل في حيثيات الهجوم،، لكنه لم يوضح كيف سيكون التحقيق مستقلا ومن سيقوده.ويجيء هذا الاعتراف بعد أن ظلت المليشيا تمارس المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمتها ضد المدنيين العزل، إلا أن إعلان الحوثي فضح الكثير من قيادات المليشيا بينهم نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب حسين العزي الذي زعم أن الصور تعود للحرب في سورية.
وأفاد مراقبون يمنيون أن مطالبة القيادي الحوثي بالتحقيق في الجريمة مجرد محاولة لذر الرماد في العيون ليس أكثر.