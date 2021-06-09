الحوثيون يقرون بـ مجزرة الوقود في محافظة «مـأرب»

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في دليل لا يقبل الشك على دمويتها وإرهابها، اعترفت مليشيا الحوثي بالتورط في مجزرة الوقود في محافظة مأرب الإستراتيجية. إلا أن القيادي محمد علي الحوثي زعم أنهم استهدفوا مقرا عسكريا قريبا من محطة الوادي التي التهمتها النيران (السبت) في حي الروضة، مخلفة 21 قتيلا.

وزعم الإرهابي الحوثي بفتح تحقيق مستقل في حيثيات الهجوم،، لكنه لم يوضح كيف سيكون التحقيق مستقلا ومن سيقوده.ويجيء هذا الاعتراف بعد أن ظلت المليشيا تمارس المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمتها ضد المدنيين العزل، إلا أن إعلان الحوثي فضح الكثير من قيادات المليشيا بينهم نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب حسين العزي الذي زعم أن الصور تعود للحرب في سورية.

وأفاد مراقبون يمنيون أن مطالبة القيادي الحوثي بالتحقيق في الجريمة مجرد محاولة لذر الرماد في العيون ليس أكثر.