الإمارات تعتمد تطبيق الحصن لمواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اعتمادها البرتوكول الخاص للمرور الأخضر بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كورونا، من خلال استخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.

وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لخطتها الإستراتيجية الاستباقية في مكافحة الجائحة، والمحافظة على الصحة العامة، ودعما للجهود المبذولة للتعافي التام.

كما يأتي إعلان الوزارة عن التطبيق، لتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة.

ويتيح البروتوكول المعتمد للجهات الاتحادية والمحلية، تحديد كيفية استخدام تطبيق الحصن حسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والمقيمين والزوار.

ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم، ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات، وهي: المطعمون، ومتلقو الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفيون عن التطعيم، وغير المطعمين.

وسيتغير لون الحالة على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية والتي تتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.