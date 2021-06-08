عودة آلاف المواقع الإلكترونية للظهور بعد عطل عالمي الإمارات تعتمد تطبيق الحصن لمواجهة جائحة كورونا الذهب يتخلى عن بعض مكاسبه لصالح الدولار الإمارات تعلن موقفها من استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة وقود بمأرب العاهل الأردني يكشف عن مؤامرة كانت تحاك ضد المملكة الجوازات السعودية تكشف إجراءات صلاحية إقامات الوافدين خارج المملكة ترشيح محمد صلاح للفوز بجائزة جديدة تعرف عليها الدكتوراه للباحث بسام الجمرة من جامعة بوترا الماليزية في اقتصاديات الاعمال قبيل مواجهة اوزباكستان.. استبعاد 5 من لاعبي المنتخب اليمني والمطري خارج التشكيلة العرادة يفند أكاذيب الحوثي بشأن مجزرة محطة الوقود بمأرب ويرد على مزاعم استهداف معسكرا للجيش
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اعتمادها البرتوكول الخاص للمرور الأخضر بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كورونا، من خلال استخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.
وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لخطتها الإستراتيجية الاستباقية في مكافحة الجائحة، والمحافظة على الصحة العامة، ودعما للجهود المبذولة للتعافي التام.
كما يأتي إعلان الوزارة عن التطبيق، لتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة.
ويتيح البروتوكول المعتمد للجهات الاتحادية والمحلية، تحديد كيفية استخدام تطبيق الحصن حسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والمقيمين والزوار.
ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم، ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات، وهي: المطعمون، ومتلقو الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفيون عن التطعيم، وغير المطعمين.
وسيتغير لون الحالة على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية والتي تتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.