الإمارات تعلن موقفها من استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة وقود بمأرب

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 189

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة وقود في مأرب بصاروخ وطائرات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية .. داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب .. مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عددا كبيرا من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات، يفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وحثت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن .. معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.