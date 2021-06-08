قبيل مواجهة اوزباكستان.. استبعاد 5 من لاعبي المنتخب اليمني والمطري خارج التشكيلة العرادة يفند أكاذيب الحوثي بشأن مجزرة محطة الوقود بمأرب ويرد على مزاعم استهداف معسكرا للجيش الحكومة الشرعية تعلن موافقتها على مبادرة أممية للحل تتكون من 4 بنود رئيسية وناطق الحوثيين يتحدث حول ما ناقشه عبدالملك مع الوفد العماني حادث مروري مروع يودي بحياة ثلاثة من آل شحرة شرق مدينة إب 50 مليون دولار من البنك الدولي دعما طارئا لليمن الشكبة CNN الأمريكية تكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أكرانيا بعد قرار الحجز لأمواله صورة محمد رمضان تثير الجدل ثاني صفعة يتلاقها نتنياهو خلال شهر وإنقلاب علية من داخل الحزب قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وسيطرة إنجليزية وحضور ثلاثي عربي تعرف على أبرز علامات أحتضار وموت الهواتف الذكية
استبعد الجهاز الفني للمنتخب اليمني ،خمسة لاعبين خلال استئنافه معسكره الإعدادي مساء الإثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الجمعة القادمة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم ( قطر 2022) وكأس آسيا ( الصين 2023).
واستبعد مدرب المنتخب أحمد علي قاسم خمسة لاعبين وهم: سالم عوض، محمد الغيلي، محمد مهيوب، عصام الورافي، أحمد البدوي.
وقال مدرب المنتخب اليمني أحمد علي قاسم إن هذا الاستبعاد ليس الأول والأخير وهو يحدث دائماً قبل إعلان التشكيلة النهائية المشاركة في أي بطولة، حيث أتيحت الفرصة لهذه المجموعة، وبعد وصول جميع اللاعبين المحترفين اختار الجهاز الفني أفضل 25 لاعبًا.
كما سيغيب اللاعب عبدالواسع المطري عن مباراة اوزباكستان بسبب الايقاف لحصوله على الكرت الاصفر الثاني في مباراة السعودية.
وكان منتخب اليمن قد خسر مبارياته السابقة من المنتخب السعودي بنتيجة قوامها ثلاثة صفر في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي في ملعب “مرسول بارك”، بالعاصمة السعودية الرياض.
ويخوض منتخب اليمن مباراته الثانية أمام أوزباكستان يوم 11 من شهر يونيو الحالي على استاد الملك فهد الدولي، قبل أن يواجه في مبارياته الثالثة منتخب فلسطين يوم 15 من نفس الشهر