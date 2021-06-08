قبيل مواجهة اوزباكستان.. استبعاد 5 من لاعبي المنتخب اليمني والمطري خارج التشكيلة

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استبعد الجهاز الفني للمنتخب اليمني ،خمسة لاعبين خلال استئنافه معسكره الإعدادي مساء الإثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الجمعة القادمة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم ( قطر 2022) وكأس آسيا ( الصين 2023).

واستبعد مدرب المنتخب أحمد علي قاسم خمسة لاعبين وهم: سالم عوض، محمد الغيلي، محمد مهيوب، عصام الورافي، أحمد البدوي.

وقال مدرب المنتخب اليمني أحمد علي قاسم إن هذا الاستبعاد ليس الأول والأخير وهو يحدث دائماً قبل إعلان التشكيلة النهائية المشاركة في أي بطولة، حيث أتيحت الفرصة لهذه المجموعة، وبعد وصول جميع اللاعبين المحترفين اختار الجهاز الفني أفضل 25 لاعبًا.

كما سيغيب اللاعب عبدالواسع المطري عن مباراة اوزباكستان بسبب الايقاف لحصوله على الكرت الاصفر الثاني في مباراة السعودية.

وكان منتخب اليمن قد خسر مبارياته السابقة من المنتخب السعودي بنتيجة قوامها ثلاثة صفر في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي في ملعب “مرسول بارك”، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويخوض منتخب اليمن مباراته الثانية أمام أوزباكستان يوم 11 من شهر يونيو الحالي على استاد الملك فهد الدولي، قبل أن يواجه في مبارياته الثالثة منتخب فلسطين يوم 15 من نفس الشهر