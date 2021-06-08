قبيل مواجهة اوزباكستان.. استبعاد 5 من لاعبي المنتخب اليمني والمطري خارج التشكيلة العرادة يفند أكاذيب الحوثي بشأن مجزرة محطة الوقود بمأرب ويرد على مزاعم استهداف معسكرا للجيش الحكومة الشرعية تعلن موافقتها على مبادرة أممية للحل تتكون من 4 بنود رئيسية وناطق الحوثيين يتحدث حول ما ناقشه عبدالملك مع الوفد العماني حادث مروري مروع يودي بحياة ثلاثة من آل شحرة شرق مدينة إب 50 مليون دولار من البنك الدولي دعما طارئا لليمن الشكبة CNN الأمريكية تكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أكرانيا بعد قرار الحجز لأمواله صورة محمد رمضان تثير الجدل ثاني صفعة يتلاقها نتنياهو خلال شهر وإنقلاب علية من داخل الحزب قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وسيطرة إنجليزية وحضور ثلاثي عربي تعرف على أبرز علامات أحتضار وموت الهواتف الذكية
رد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على المزاعم والأكاذيب التي بررت مليشيا الحوثي الإرهابية مجزرتها المروعة في مدينة مأرب التي راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم طفلان ، السبت الماضي.
وقال محافظ العرادة في مداخلة تلفزيونية مع قناة الحدث: لا نتوقع من مليشيات الحوثي الإرهابية إلا أكاذيب وادعاءات كاذبة اعتاد العالم على سماعها من المليشيات بعد كل جريمة يرتكبونها بحق المدنيين.
وأضاف "نربأ بالعالم أن يستمع لميليشيا الحوثي الإرهابية التي دأبت على الكذب والخداع".
وتسائل العرادة في تعليقه على رد المليشيا الحوثية بشأن مجزرة قصف محطة الوقود في حي الروضة بزعمها انها استهدفت معسكرا للجيش بالقول: أي معسكر هذا الذي يقتل فيه الأطفال وماهي المعارك التي يتواجد فيها المدنيين ويمارسون فيها انشطتهم اليومية المعتادة.
وكان القيادي في المليشيا الحوثية محمد علي الحوثي قد علق على قصف جماعته، السبت، محطة وقود شرق مأرب بقوله إن جماعته قصفت معسكرا للجيش، مضيفا انهم يرحبون باجراء تحقيق مستقل واذا ثبت سقوط ضحايا مدنيين فإنهم ملتزمون بدفع التعويضات.
وأوضح المحافظ العرادة أن المليشيا الحوثية تسعى منذ أكثر من ستة اعوام للسيطرة على محافظة مأرب وعندما تفشل عن تحقيق أي تقدم عسكري تلجأ لقصف الاحياء والتجمعات السكنية وتستهدف المدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة وتدفع بالخلايا النائمة لزرع العبوات الناسفة في الأسواق والأماكن العامة.
وطالب العرادة بفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية التابعة لايران بحق ابناء الشعب اليمني منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية.