العرادة يفند أكاذيب الحوثي بشأن مجزرة محطة الوقود بمأرب ويرد على مزاعم استهداف معسكرا للجيش

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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رد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على المزاعم والأكاذيب التي بررت مليشيا الحوثي الإرهابية مجزرتها المروعة في مدينة مأرب التي راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم طفلان ، السبت الماضي.

وقال محافظ العرادة في مداخلة تلفزيونية مع قناة الحدث: لا نتوقع من مليشيات الحوثي الإرهابية إلا أكاذيب وادعاءات كاذبة اعتاد العالم على سماعها من المليشيات بعد كل جريمة يرتكبونها بحق المدنيين.

وأضاف "نربأ بالعالم أن يستمع لميليشيا الحوثي الإرهابية التي دأبت على الكذب والخداع".

وتسائل العرادة في تعليقه على رد المليشيا الحوثية بشأن مجزرة قصف محطة الوقود في حي الروضة بزعمها انها استهدفت معسكرا للجيش بالقول: أي معسكر هذا الذي يقتل فيه الأطفال وماهي المعارك التي يتواجد فيها المدنيين ويمارسون فيها انشطتهم اليومية المعتادة.

وكان القيادي في المليشيا الحوثية محمد علي الحوثي قد علق على قصف جماعته، السبت، محطة وقود شرق مأرب بقوله إن جماعته قصفت معسكرا للجيش، مضيفا انهم يرحبون باجراء تحقيق مستقل واذا ثبت سقوط ضحايا مدنيين فإنهم ملتزمون بدفع التعويضات.

وأوضح المحافظ العرادة أن المليشيا الحوثية تسعى منذ أكثر من ستة اعوام للسيطرة على محافظة مأرب وعندما تفشل عن تحقيق أي تقدم عسكري تلجأ لقصف الاحياء والتجمعات السكنية وتستهدف المدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة وتدفع بالخلايا النائمة لزرع العبوات الناسفة في الأسواق والأماكن العامة.

وطالب العرادة بفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية التابعة لايران بحق ابناء الشعب اليمني منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية.