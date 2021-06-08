حادث مروري مروع يودي بحياة ثلاثة من آل شحرة شرق مدينة إب 50 مليون دولار من البنك الدولي دعما طارئا لليمن الشكبة CNN الأمريكية تكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أكرانيا بعد قرار الحجز لأمواله صورة محمد رمضان تثير الجدل ثاني صفعة يتلاقها نتنياهو خلال شهر وإنقلاب علية من داخل الحزب قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وسيطرة إنجليزية وحضور ثلاثي عربي تعرف على أبرز علامات أحتضار وموت الهواتف الذكية الحزب الحاكم في تركيا يكشف أخر التطورات في العلاقات مع مصر السوادان يعتقل 9 من القاعدة تدربوا لاستهداف دول الخليج بعد فك شيفرات الرسائل اعتقال المئات من العصابات الدولية
توفي ثلاثة أشخاص من أسرة "آل شحرة" في مديرية بعدان شرق محافظة إب، اثر حادث مروري مروع تعرضت له دراجة نارية كانوا يستقلونها.
واصطدمت الدراجة النارية،التي كانت مسرعة، بسيارة في الطريق العام بالقرب من قرية القرين في مديرية بعدان.
والمتوفين -بحسب مصادر محلية- هم "عاصم حسن شحره، ويونس أحمد شحره ،ومحمد حمير شحره".
وتوفي اثنان على الفور فيما تم اسعاف الثالث الى احد مستشفيات مدينة إب قبل ان يفارق الحياة.
هذا وقد جرى تشييع جثامين الثلاثة المتوفين ،امس الاثنين، في مديرية بعدان شرق مدينة إب.