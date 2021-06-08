حادث مروري مروع يودي بحياة ثلاثة من آل شحرة شرق مدينة إب

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي ثلاثة أشخاص من أسرة "آل شحرة" في مديرية بعدان شرق محافظة إب، اثر حادث مروري مروع تعرضت له دراجة نارية كانوا يستقلونها.

واصطدمت الدراجة النارية،التي كانت مسرعة، بسيارة في الطريق العام بالقرب من قرية القرين في مديرية بعدان.

والمتوفين -بحسب مصادر محلية- هم "عاصم حسن شحره، ويونس أحمد شحره ،ومحمد حمير شحره".

وتوفي اثنان على الفور فيما تم اسعاف الثالث الى احد مستشفيات مدينة إب قبل ان يفارق الحياة.

هذا وقد جرى تشييع جثامين الثلاثة المتوفين ،امس الاثنين، في مديرية بعدان شرق مدينة إب.