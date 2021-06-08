بعد قرار الحجز لأمواله صورة محمد رمضان تثير الجدل

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أثارت مجموعة صور للفنان المصري محمد رمضان مع أبنائه الصغار، الجدل في "فيسبوك"، بعد أن نشر ثلاث صور يظهر فيها مع ابنه "نصف عاريين".
ونشر الفنان صورا من داخل منزله تجمعه بأبنائه، وعلق عليها قائلا: "ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم".
وبعد الجدل الذي أثاره الفنان المصري جراء قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، ووفاة الأخير، والحجز على أموال رمضان، تلقى الفنان تعليقات عديدة على الصورة، منها ما هو ساخر ومتعلق بقضية الحجز على الأموال، ومنها ما يدعوا له بالحفظ والصون.
وقال أحد المعلقين ساخرا: "مش معنى انهم حجزوا على فلوسك إنك تبيع تشيرتاتك، إنت وابنك كده حتاخدوا برد"، وأضاف آخر: "هو الله يحفظهم وكل حاجة..بس انتم قالعين ملط ليه؟ هي أزمة الحجز على فلوسك وصلت لكده؟ وعلق أحدهم: "يا رمضان حتى لو اتصورت مع أولادك..حتدفع يعني حتدفع..بالعافية كمان