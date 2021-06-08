ثاني صفعة يتلاقها نتنياهو خلال شهر وإنقلاب علية من داخل الحزب

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نتنياهو يتلقى ضربة جديدة من داخل حزبه وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب في مارس 2021 أعرب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين عن رغبته في التنافس على رئاسة حزب "الليكود"، مشيرا في محادثات مغلقة مع قياديين في الحزب إلى ضرورة "رحيل" الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو.

وحسبما ذكر موقع "مكان"، فقد اجتمع إدلشتاين خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في "الليكود" بهدف الحصول على دعمهم لتحركه.ا

وانشقاق جدعون ساعر عن "الليكود" لمواجهة نتنياهو وفي نهاية العام الماضي، أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لنتنياهو في "الليكود"، انشقاقه عن الحزب، ليؤسس حزبا يمينيا جديدا أطلق عليه "الأمل الجديد".

وانضم ساعر قبل أيام إلى الائتلاف الذي شكلته 8 أحزاب بهدف إقامة "حكومة التغيير" والإطاحة بحكومة نتنياهو