تعرف على أبرز علامات أحتضار وموت الهواتف الذكية

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كشفت خبيرة روسية متخصصة بتكنولوجيا الهواتف الذكية، أنستاسيا أليتشيفا، عن أبرز العلامات التي تشير إلى احتضار الهاتف ونهايته.
وعددت الخبيرة الروسية، العلامات الخمس الأساسية التي تشير إلى نهاية الهاتف الذكي وعلى صاحبه الاستعداد لاختيار هاتف جديد.
وقالت الخبيرة: "أبرز علامة هي في حال حصول أي مشكلة مع شاشة الهاتف، حيث تعتبر الشاشة من أبرز مكونات الهاتف وتؤثر على عمله بشكل مباشر".
وتابعت أليتشيفا، قائلة:"يمكن حل المشكلة عن طريق استبدال الشاشة، لكن هذا الإجراء مكلف ولا يمكن أن يساعد دائما".
أما العلامة الثانية
بحسب الخبيرة، فهي "التجمد" المتكرر للهاتف والإخفاقات المختلفة - كل هذا يشير إلى ازدحام البرنامج ما يؤدي إلى إتعاب الهاتف والذاكرة.
كما كشفت عن العلامة الثالثة
وهي ارتفاع درجة حرارة البطارية، مشيرة إلى أن "ارتفاع درجة حرارة البطارية عندما يكون الهاتف الذكي في حالة راحة هي إشارة جادة لاستبداله".
وأضافت الخبيرة أن العلامة الرابعة
عبارة عن خطوط وعيوب مختلفة تظهر على الشاشة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر عن الشبكة والانقطاع التلقائي للهاتف"