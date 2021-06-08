السوادان يعتقل 9 من القاعدة تدربوا لاستهداف دول الخليج

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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‏ اعتقلت السلطات السودانية 9 عناصر ينتمون إلى تنظيم القاعدة، كانوا دخلوا البلاد سابقاً من أجل المشاركة في تدريبات تستهدف دول الخليج العربي.

وفي التفاصيل، أوقفت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية 9 إرهابيين في الخرطوم.

وقال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض للعربية/ الحدث، إن التحريات تمت بواسطة الشرطة الأمنية (شرطة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب) بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، إذ إنهم متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية.

كما أوضح أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وذكر أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، وهم من جنسيات مختلفة بعضهم منشورة أسماؤه في قائمة مجلس الأمن الدولي إلى ذلك، أضاف أن من بينهم حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، وأحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في (سوسة) ومطلوب من تونس.

يذكر أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير كان عمد خلال السنوات الماضية إلى إيواء عدد من القيادات الإرهابية، الذين وجدوا في البلاد مركزا لإقامة بعض معسكرات التدريب.