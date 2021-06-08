بعد فك شيفرات الرسائل اعتقال المئات من العصابات الدولية

الثلاثاء 08 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء، أنّ الشرطة الدولية (إنتربول) نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي "الأكثر تطوّراً في العالم" لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم، مشيرة إلى أن عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الإنجاز في أستراليا ونيوزيلندا وحدهما بلغ المئات.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إن تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، مما سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.