زعيم الانقلاب «الحـوثي» يلتقي الوفد «العماني»في «صنعاء» .. تفاصيل اللقاء

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 941

التقى زعيم مليشيات الحوثي الإيرانية المدعو عبدالملك الحوثي، اليوم الاثنين في صنعاء بوفد المكتب السلطاني بسلطنة عمان.

وذكر موقع «المسيرة نت» التابع للحوثيين بأن اللقاء ناقش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة"

وكان وفد عماني وصل إلى صنعاء السبت بالتزامن مع وصول وزير الخارجية في الحكومة الشرعية إلى سلطنة عمان، وسط حراك دولي كبير لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال مصدر دبلوماسي غربي، الاثنين 7 يونيو/حزيران، إن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء، تمت بضوء أخضر أمريكي وتشجيع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله إن "زيارة العمانيين إلى صنعاء كان بطلب من تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن، الأميركان ضغطوا على العمانيين للزيارة".