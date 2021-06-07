أسعار صرف الريال اليمني تهوى الى أدنى مستوى في تاريخ العملة الوطنية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف احتدام المعارك بـ”خنجر الجوف“ والمواجهات تمتد إلى جبال ”الزهور“ و”الرقيب الأبيض“ ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟ العاصمة ”صنعاء“ تدشن مرحلة إسناد الجيش الوطني و”الأشول“ يؤكد: ”نقاتل في الجوف وتخوم صنعاء وعيوننا على ميدان السبعين“ حماس تحذر إسرائيل من الاستفزاز والعربدة أول تحرك رسمي للحكومة اليمنية بخصوص القاعدة الاماراتية بجزيرة ”ميون“ و”معين عبدالملك“ يرد على استجواب البرلمان رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة ضغوطات أمريكية وراء زيارة الوفد العماني إلى صنعاء ومصادر عمانية تكشف كواليس الزيارة وتعلن عن ”توافق“ و”مفاجئات“ مفتاح : هناك ثلاث محاور أسياسية تهتم بها السلطة في مارب وتمثل أولوية خلال هذه المرحلة تفاصيل لقاء محمد بن سلمان مع وزير الخارجية البريطاني في نيوم
تراجع سعر الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، إلى أدنى مستوى له في تاريخه.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن سعر بيع الدولار الواحد وصل، ظهر اليوم، إلى 940 ريالا ، في أدنى مستوى لسعر العملة المحلية. كما بلغ سعر الريال السعودي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 247 ريالا يمنيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد بقرابة 600 ريال فقط، فيما سعر صرف الريال السعودي 157 ريالا.
وقالت المصادر المصرفية لـ”مأرب برس“، انه "بسعر صرف اليوم بلغ الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه، ونتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول عاجلة".
وكان أكبر انهيار قياسي للريال اليمني قد تم تسجيله منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بواقع 930 ريالاً أمام الدولار الواحد، لكنه تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن، حيث استقرت الأسعار عند 650 ريالاً للدولار الواحد.
وعجزت الحكومة الجديدة عن المحافظة على المكاسب التي تحققت، حيث عاود الريال الانهيار تدريجياً، وسط عجز البنك المركزي عن كبح التهاوي الجديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع.
اسعار الصرف اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران 2021:
عدن
دولار/
شراء: 936
بيع: 940
سعودي/
شراء: 246
بيع: 246.7
صنعاء
دولار/
شراء: 597
بيع: 599
سعودي/
شراء: 157.7
بيع: 157.9