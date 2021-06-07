أسعار صرف الريال اليمني تهوى الى أدنى مستوى في تاريخ العملة الوطنية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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تراجع سعر الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، إلى أدنى مستوى له في تاريخه.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن سعر بيع الدولار الواحد وصل، ظهر اليوم، إلى 940 ريالا ، في أدنى مستوى لسعر العملة المحلية. كما بلغ سعر الريال السعودي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 247 ريالا يمنيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد بقرابة 600 ريال فقط، فيما سعر صرف الريال السعودي 157 ريالا.

وقالت المصادر المصرفية لـ”مأرب برس“، انه "بسعر صرف اليوم بلغ الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه، ونتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول عاجلة".

وكان أكبر انهيار قياسي للريال اليمني قد تم تسجيله منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بواقع 930 ريالاً أمام الدولار الواحد، لكنه تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن، حيث استقرت الأسعار عند 650 ريالاً للدولار الواحد.

وعجزت الحكومة الجديدة عن المحافظة على المكاسب التي تحققت، حيث عاود الريال الانهيار تدريجياً، وسط عجز البنك المركزي عن كبح التهاوي الجديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع.

اسعار الصرف اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران 2021:

عدن

دولار/

شراء: 936

بيع: 940

سعودي/

شراء: 246

بيع: 246.7

صنعاء

دولار/

شراء: 597

بيع: 599

سعودي/

شراء: 157.7

بيع: 157.9