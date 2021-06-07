احتدام المعارك بـ”خنجر الجوف“ والمواجهات تمتد إلى جبال ”الزهور“ و”الرقيب الأبيض“

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اندلعت، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، معارك عنيفة شمالي محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، قُتل وجُرح فيها العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، فقد اندلعت المواجهات، صباح اليوم، أثناء محاولة مجموعة من المليشيا التسلل باتجاه جبال “الزهور”، و”الرقيب الأبيض”، في جبهة ”الخنجر“ الاستراتيجية.
وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، إن قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية تعاملوا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، والتي أرادت من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.
وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.
ولفت أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات المليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.