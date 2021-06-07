ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفاد تقرير لشركة "وود ماكنزي" للدراسات والاستشارات، أن اكتشافات تركيا الأخيرة من الغاز الطبيعي، تكفي لسد حاجة البلاد من الطاقة لمدة 12 عاماً.

وتوقع التقرير الذي أعدّته اشلي شيرمان، كبيرة الباحثين لدى "وود ماكنزي" (مقرها اسكتلندا)، أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك بعد إعلان أردوغان في أغسطس/ آب الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.