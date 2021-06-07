أسعار صرف الريال اليمني تهوى الى أدنى مستوى في تاريخ العملة الوطنية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف احتدام المعارك بـ”خنجر الجوف“ والمواجهات تمتد إلى جبال ”الزهور“ و”الرقيب الأبيض“ ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟ العاصمة ”صنعاء“ تدشن مرحلة إسناد الجيش الوطني و”الأشول“ يؤكد: ”نقاتل في الجوف وتخوم صنعاء وعيوننا على ميدان السبعين“ حماس تحذر إسرائيل من الاستفزاز والعربدة أول تحرك رسمي للحكومة اليمنية بخصوص القاعدة الاماراتية بجزيرة ”ميون“ و”معين عبدالملك“ يرد على استجواب البرلمان رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة ضغوطات أمريكية وراء زيارة الوفد العماني إلى صنعاء ومصادر عمانية تكشف كواليس الزيارة وتعلن عن ”توافق“ و”مفاجئات“ مفتاح : هناك ثلاث محاور أسياسية تهتم بها السلطة في مارب وتمثل أولوية خلال هذه المرحلة تفاصيل لقاء محمد بن سلمان مع وزير الخارجية البريطاني في نيوم
أفاد تقرير لشركة "وود ماكنزي" للدراسات والاستشارات، أن اكتشافات تركيا الأخيرة من الغاز الطبيعي، تكفي لسد حاجة البلاد من الطاقة لمدة 12 عاماً.
وتوقع التقرير الذي أعدّته اشلي شيرمان، كبيرة الباحثين لدى "وود ماكنزي" (مقرها اسكتلندا)، أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان.
والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.
يأتي ذلك بعد إعلان أردوغان في أغسطس/ آب الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.