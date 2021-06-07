العاصمة ”صنعاء“ تدشن مرحلة إسناد الجيش الوطني و”الأشول“ يؤكد: ”نقاتل في الجوف وتخوم صنعاء وعيوننا على ميدان السبعين“

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دشنت اللجنة التنفيذية للتعبئة والإسناد بأمانة العاصمة صنعاء، برعاية رئيس اللجنة اللواء عبد الغني جميل، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، حملة التعبئة والإسناد للجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وخلال حفل التدشين، أكد نائب رئيس اللجنة وكيل الأمانة عبد المجيد الجرف، أن أبناء العاصمة يدشنون اليوم حملة إسناد إخوانهم في الجيش الوطني من أبناء الأمانة والجمهورية عامة، وسيتواصل هذا الدعم بالمال والرجال.

وقال "الجرف" في كلمته، إن مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة كهنوتية عنصرية لاتؤمن بالسلام والشواهد كثيرة وآخرها الجريمة المروعة بحق المدنيين في مدينة مارب باستهداف محطة بترول بصاروخ بالستي تبعه طائرة مسيرة استهدفت سيارات الاسعاف والمنقذين ما أسفر عن استشهاد 21 شخصا بينهم طفلة تفحمت جثتها مع ابيها.

من جهته، اكد مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد أحمد الأشول، أن الجيش الوطني يخوض معاركة على تخوم صنعاء والبيضاء والجوف وعينه على ميدان السبعين وصعدة وكل شبر في أرجاء اليمن، داعيا الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي الى عدم ترك ابناءهم فريسة للمليشيات الانقلابية التي لن تتوانى عن قتلهم في معاركها لفرض مشروعها الكهنوتي ومحاولة تأبيد سطوتها واستبدادها باليمنيين.

حضر الفعالية وكيل امانة العاصمة جرمان العليي وجمع من القيادات العسكرية والوجاهات الاجتماعية.