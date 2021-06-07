أسعار صرف الريال اليمني تهوى الى أدنى مستوى في تاريخ العملة الوطنية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف احتدام المعارك بـ”خنجر الجوف“ والمواجهات تمتد إلى جبال ”الزهور“ و”الرقيب الأبيض“ ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟ العاصمة ”صنعاء“ تدشن مرحلة إسناد الجيش الوطني و”الأشول“ يؤكد: ”نقاتل في الجوف وتخوم صنعاء وعيوننا على ميدان السبعين“ حماس تحذر إسرائيل من الاستفزاز والعربدة أول تحرك رسمي للحكومة اليمنية بخصوص القاعدة الاماراتية بجزيرة ”ميون“ و”معين عبدالملك“ يرد على استجواب البرلمان رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة ضغوطات أمريكية وراء زيارة الوفد العماني إلى صنعاء ومصادر عمانية تكشف كواليس الزيارة وتعلن عن ”توافق“ و”مفاجئات“ مفتاح : هناك ثلاث محاور أسياسية تهتم بها السلطة في مارب وتمثل أولوية خلال هذه المرحلة تفاصيل لقاء محمد بن سلمان مع وزير الخارجية البريطاني في نيوم
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، إلى إلزام إسرائيل بإنهاء مظاهر "الاستفزاز والعربدة" التي من شأنها أن تفجر الأوضاع .
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، بعد أن أبلغت الشرطة الإسرائيلية، منظمي مسيرة الاعلام "الاستفزازية"، بمدينة القدس الشرقية، بعدم الموافقة على تنظيمها.
ويُطلق على الفعالية هذا الاسم، نظرا للعدد الكبير من الأعلام الإسرائيلية التي يرفعها المشاركون، وتمر من خلال باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة، عبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يسميه الإسرائيليون "حائط المبكى".
وقال برهوم: "إلغاء الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الأعلام في القدس، تثبيت للمعادلة التي فرضتها المقاومة على الاحتلال بأن القدس والأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولإدراكه بمدى خطورة تجاوز هذه الخطوط الحمراء وتبعات ذلك على الأرض".
وشدد برهوم على ضرورة" إلزام الوسطاء(لم يذكرهم) للاحتلال الإسرائيلي بإنهاء كل مظاهر الاستفزاز والعربدة والتي من شأنها تفجير الأوضاع مع المقاومة في أي وقت".
وحذر زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، السبت، إسرائيل من "الاعتداء مجددًا على المسجد الأقصى"، مضيفا أن "المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس الاحتلال لو عاد لذلك".
وكان من المقرر تنظيم المسيرة، الشهر الماضي، تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، لكن جرى تأجيلها إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية وغيرها.
وأثار إعلان المنظمات الإسرائيلية المتطرفة، نيتها تنظيم المسيرة مجددا داخل القدس الشرقية المحتلة، الخشية من إمكانية تسببها في اندلاع موجة جديدة من التوتر بالمنطقة.