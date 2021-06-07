رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل أعمال هارب في منطقة السيدة زينب جنوب القاهرة بحقه 160 حكمًا قضائيًا .

وبدأت الواقعة عندما اشتبه رجال الأمن في مصلحة الطب الشرعي بشخص أثناء استخلاص بعض الأوراق من داخل المصلحة ليتم إبلاغ قسم الشرطة عنه.

وحين حضرت الشرطة بصحبة قوات خاصة خلال دقائق، وبطلب التحقق من شخصيته والكشف عليها، تبين أنه رجل أعمال وعليه 160 حكما قضائيا كان هاربًا منها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه سلسلة مصانع، وأكثر من فيلا في مدينة الرحاب، ويتنقل بينها للهرب من الشرطة قبل أن تتمكن من القبض عليه وتحيله للجهات المعنية.