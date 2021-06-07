مفتاح : هناك ثلاث محاور أسياسية تهتم بها السلطة في مارب وتمثل أولوية خلال هذه المرحلة

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف وكيل محافظة مارب د. عبدربه مفتاح عن ثلاثة محاور أسياسية تهتم بها السلطة في مارب وتمثل ٲولوية خلال هذه المرحلة هي: الدفاع عن مارب ضد العدو الحوثي على امتداد الجوف وحتى البيضاء وهو ما تتحمل تكاليفه المحافظة خاصة الأمور اللوجستية واليومية منها وبناء المؤسسة الأمنية والذي بدونه ـ أي الأمن ـ لن تتحقق التنمية.

ـ ثانيا الشأن الإنساني الذي يمثل واحد من أكبر التحديات , ـثالثا التنمية وتوفير الخدمات وخاصة الجانب الصحي حيث تتحمل المحافظة على عاتقها تقديم الرعاية لٲفراد الجيش الوطني وملايين النازحين مشيرا ٳلى ٲن السلطة المحلية في مارب هي من تدفع مستحقات المعلمين كي تستمر العملية التعليمية.

وألمح وكيل محافظة مارب د. عبدربه مفتاح في لقاء مع برنامج فوق الطاولة على إذاعة مارب عن الجهات التي تقف وراء اختلاق الأزمة في المشتقات النفطية والسوق السوداء, وأضاف مفتاح "سننكش الملفات وسيتم إحالة كل من يتسبب بالمعاناة إلى القضاء".

ودعا أبناء المحافظة إلى الحفاظ على سفينة النجاة التي باتت تحمل كل أبناء اليمن ولم تعد مقتصرة على الماربيين وضرورة تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن السلطة المحلية ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع لبحث جوانب الأزمة مع مكتب النفط والجهات ذات العلاقة.

وفي جانب التنمية قال مفتاح إن السلطة المحلية لديها "خطط طموحة" لتنمية المحافظة وكان لديها الجاهزية للعمل في المديريات واستمرار تقديم الخدمات في بناء المرافق الصحية وشق الطرق لولا أن تكلفة الحرب المفروضة على المحافظة وهجمات الحوثيين المستمرة جعلتها تحاول إيجاد حالة من التوازن في كافة الجوانب.