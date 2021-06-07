السعودية تعقد شراكة لتأسيس بطولة للعالم فريدة من نوعها

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 246

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية "E1 Series"، لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال حفل تدشين افتراضي، شارك فيه عدد من كبار مسؤولي "E1 Series"، كما شهد الحفل الإعلان عن تدشين تفاصيل التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى "ريس بيرد".

وتشكل الشراكة خطوة أساسية في مرحلة تأسيس بطولة العالم لسباق القوارب الكهربائية، وتسريع وتيرة استعدادات الموسم الافتتاحي، المقرر عقده في بداية 2023.

وستكون المملكة العربية السعودية أحد المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان "نحن فخورون بتأسيس هذه الشراكة الفريدة من نوعها في رياضة بمفهوم جديد، حيث تأتي في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة لتمكين الابتكار عالميا إلى جانب فتح أفاق جديدة للصناعات المستقبلية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، ونؤمن بأن دعمنا للتقنيات الجديدة في قطاع الرياضة ستسهم في تطوير العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستوى العالمي والمحلي".

وأضاف "إن شراكتنا مع E1 Series ستسهم في جهود تطوير التكنولوجيا المستدامة، الأمر الذي سيعزز مكانة المملكة في صناعات المستقبل، وتمكينها من توفير المزيد من الفرص التنموية المهمة للاقتصاد الوطني".

بدوره، أعرب الشريك ورئيس مجلس إدارة "E1 Series"، أليخاندرو أجاج، عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في هذا المشروع الحيوي، مبينا أن "الحصول على دعم الصندوق في المرحلة التأسيسية يؤكد على أهمية البطولة المرتقبة، ويجسد طموحنا لإحداث ثورة في صناعة التنقل البحري"، مفيدا بأن التصميم الجديد لقارب "ريس بيرد"، سيسهم في تسريع وتيرة تغيير الصناعة، وتوفير حلول مستدامة لقوارب الترفيه والسياحة في المستقبل، متطلعا إلى العمل مع الصندوق للمضي قدما نحو حقبة جديدة من سباقات القوارب الكهربائية السريعة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، أسهم في تطوير وتحفيز قطاع الترفيه والسياحة والرياضة داخل المملكة العربية السعودية، ضمن أهداف رؤية 2030، من خلال دعمه للمناسبات الرياضية رفيعة المستوى، مثل رعاية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ورعاية سباق الدرعية في الفورمولا إي الكهربائية.