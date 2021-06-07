”مساواة“ تطالب بتحقيق دولي عاجل في المحرقة الحوثية بمأرب

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طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات، اليوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، بفتح تحقيق دولي عاجل في المحرقة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب، السبت الماضي، داعية لمحاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن قصف مليشيات الحوثي المتواصل للأحياء السكنية المكتظة بالسكان واستهدافها المتكرر لمنازل المدنيين ومخيمات النازحين في مدينة مأرب وتعمد استهدافها للطواقم الطبية أثناء قيامها بعملها الطبي والإنساني هي جرائم حرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي وفريق خبرائه الدوليين المعني بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن بفتح تحقيق عاجل في المحرقة الحوثية الأخيرة في مدينة مأرب التي راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم طفلان، السبت الماضي، وضمان محاسبة كل المتورطين فيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وحذرت من التهاون مع ملوثي الأيدي بدماء اليمنيين وكل المتورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب أثناء وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار البنزين ما أدى إلى استشهاد 21 مدنيا وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وسيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.