سلطات مأرب تدعو اليمنيين لتوحيد الصف ووالابتعاد عن كل مايؤجل إنهاء المعركة الوطنية وتطالب بـ” بلورة موقف دولي يرقى إلى حجم مجازر الحوثي الإرهابية“

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت سلطات محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاثنين 7 يونيو/حزيران، إلى بلورة موقف دولي يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والنازحين في المحافظة والتي كان آخرها محرقة الأطفال والمدنيين التي راح ضحيتها 14 مدنينا بينهم طفل، وإصابة خمسة آخرين نتيجة استهداف المليشيا لمحطة وقود في حي الروضة بصاروخ بالستي والطائرات مفخخة.

كما دعت في بيان لها الجهات المحلية والإقليمية والدولية والمنظمات الفاعلة إلى التنديد بالمجزرة الإرهابية، والتحرك الفاعل بما يضمن سلامة ثلاثة مليون من السكان والنازحين بمأرب يتعرضون للهجمات المستمرة منذ سنوات بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة سقط بسببها مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

وأكدت السلطة المحلية بمأرب على أهمية أن يقف جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم واتجاهاتهم صفا واحدا بوجه إرهاب مليشيا الحوثي الذي كان ومايزال سببا لمعظم مآسيه، والابتعاد عن كل مايؤجل إنهاء المعركة الوطنية لاستكمال استعادة الدولة وتحرير بقية المحافظات من إرهاب مليشيا الحوثي.

واعتبرت لجوء مليشيا الحوثي لارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المدنيين "تأكيدا على السلوك الإرهابي الممنهج والمتأصل واللصيق بها منذ بداية ظهورها وحتى اليوم، وتعبيرا عن النفسية الجبانة لقياداتها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة وصقور الجو في أطراف محافظة مأرب".

وأشادت سلطات مأرب في ختام بيانها بدور الجيش الوطني في جبهات القتال وببسالته في كسر المليشيا وحماية المدنيين والنازحين.. مؤكدة أنها ستظل دوما إلى جانب الجيش والأمن والمقاومة لاستعادة الدولة وتحرير البلاد من العصابة الكهنوتية المدعومة الايرانية.