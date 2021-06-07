مسئول يمني يتحدث عن دلالة التوقيت الزمني لاستهداف مليشيا الحوثي محطة الوقود شمال مأرب

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شدد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية، عز الدين الأصبحي، في تصريح صحافي أن عملية ميليشيا الحوثي في قصف التجمعات المدنية الممنهجة في مناطق متفرقة من البلاد تعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
وقال أن صور مجزرة محطة الوقود بمأرب التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية ما هي إلا دليل واضح على أن القصف الحوثي يعد جريمة حرب حسب القواعد القانونية.
كما لفت إلى أن التوقيت الزمني الذي جاءت به هذه الجريمة يشير إلى أن الميليشيا تضرب عرض الحائط أي محاولات للسلام وحل الأزمة، حيث اعتبر أنها تعمدت أن يكون القصف في نفس لحظة وصول وفد سلطنة عمان إلى صنعاء وفي أوج الدعوات الدولية والإقليمية التي تطالبها بوقف العنف ووقف إطلاق النار، والانخراط بجدية في مسار المفاوضات.
وأوضح أن أفعال الحوثيين تعتبر إشارة للعالم إلى أن هذه الميليشيا لا تفهم إلا خيار النار والحرب ولغة العنف للأسف، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي مقاربة أخرى في تعاطيه مع القضية اليمنية تتمثل بضرورة العمل بجدية على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ونزع سلاح الميليشيا واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وفق تعبيره.
وفيما يخص المبادرات السعودية الداعية إلى حفظ السلام في الداخل اليمني، أكد أن توجه المملكة للسلام يعد الخطوة المتميزة من أجل إيجاد استقرار لليمن، مثمنا حرص السعودية وجهودها لحل الأزمة.
وتابع أن دور المملكة يعزز في اليمن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتداخل الجغرافي والتاريخ المشترك.