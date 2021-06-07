إصابة قائد منتخب اسبانيا بفيروس كورونا قبل أيام من إنطلاق الدوري

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة قائد منتخب البلاد، سيرجيو بوسكتيس، بفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
ونشر الاتحاد الإسباني عبر حسابه على موقع "تويتر" بيانا ذكر فيه: "بكل أسف يعلن الاتحاد أ نتائج اختبار قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19".
وتابع بقوله إن إصابة اللاعب ظهرت في نتائج الاختبار التي تجرى في مركز تدريب المنتخب الإسباني في لاس روزاس، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على اللاعب.
ومن المقرر أن يستهل منتخب إسبانيا مشواره في "يورو 2020" بمواجهة السويد يوم 14 يونيو/حزيران، ثم سيلتقي منتخب بولندا يوم 19 منه، ويلعب مع سلوفاكيا يوم 23 يونيو، والمباريات جميعها ستقام في مدينة إشبيلية الإسبانية.