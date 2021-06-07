قيادي «حـوثي» يعلن عودة سفارة دولة خليجية للعمل في «صنعاء» ويكشف عن أبرز الملفات التي ناقشها الوفد «العماني» مع جماعته

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اعلن قيادي، حوثي اليوم الاحد عودة السفارة العمانية الى العاصمة صنعاء لممارسة اعمالها كاعتراف بحكومة الانقلاب الحوثية بشكل مباشر.
وذكر ما يسمى مستشار وزارة الإعلام في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو توفيق الحميري في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" الروسية بإن زيارة الوفد العماني الى صنعاء جاءت بهدف ما أسماها تطوير العلاقات الثنائية بما فيها عودة السفارة العمانية إلى صنعاء كاعتراف بحكومة صنعاء بشكل مباشر".
وأوضح القيادي الحوثي الحميري بأن الوفد العماني ناقش مع القيادات الحوثية الايرانية في صنعاء: ضمانات قدمتها السلطنة لحلول مطروحة على الطاولة لحل الأزمة اليمنية، ومن المنتظر أن يرد الطرف الآخر عليها أو تنفيذها"
ووصل يوم امس إلى العاصمة اليمنية صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين وفد من المكتب السلطاني العماني رفقة رئيس الوفد الحوثي التفاوضي، محمد عبد السلام.
ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للمتمردين الحوثيين يوم امس عن محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، قوله: إن "وفد المكتب السلطاني وصل للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".
وأضاف عبد السلام، الذي يرأس فريق المفاوضات للحوثيين: "نعمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام".