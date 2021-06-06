في أول ظهور له .. نائب قائد كتائب "القسام" يرعب إسرائيل بهذه الكلمات

الأحد 06 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سجل نائب قائد أركان كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مروان عيسى، أول ظهور إعلامي له، وذلك في مقابلة حصرية مع برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال عيسى حول الحرب الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي: إن "معركة سيف القدس مثلت مرحلة فارقة وسيكون لها ما بعدها".

وأضاف: "سعينا خلال المعركة الأخيرة لزيادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى من السجون الصهيونية".

ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ من جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة "إسرائيل" ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين في تهجير قسري.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق "إسرائيل" عملية عسكرية واسعة فيه، منذ 10 مايو الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.

وبدأ، فجر الجمعة (21 مايو)، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، بعد 11 يوماً من العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بـ"إسرائيل"، عن استشهاد 274، بينهم 70 طفلاً، و40 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.