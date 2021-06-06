الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من المحرقة الحوثية التي وقعت في مأرب

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أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، المحرقة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين أمس في محافظة مأرب.
وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن في تويتر: "نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستيا لتدمير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار".. مضيفة أنه يجب أن ينتهي هذا العنف اللاإنساني.
من جهته وصف السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل آرون في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر الجريمة بـ"المروعة"، وقال "أنباء مروعة عن انفجارات في محطة بترول في مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".
وأضاف: يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة.