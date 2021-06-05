السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :إن أبطال الجيش والمقاومة في جبهة الخنجر كسروا هجوم المليشيا الإيرانية بكل كفاءة واقتدار وأجبروها على التراجع والفرار دون أن تتقدم شبراً واحداً.

وأضاف أن المعارك التي دارت رحاها جنوب وغرب الجبهة أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وتشهد جبهات القتال شمال مدينة الحزم بالجوف معارك مستمرة، لليوم الثامن على التوالي، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.