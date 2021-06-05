آخر الاخبار

عارض مزعج تتركه لقاحات كورونا في الذراع.. ماهو هذا العارض وهل يعد خطيرا؟ تعز على صفيح ساخن.. إغلاق مبنى المحافظة وقيادة المحور تتوعد بمعاقبة بعض منتسبي الجيش ومسيرات حاشدة تطالب برحيل المحافظ ومحاكمة الفاسدين #صور ديكتاتور يمنع الجينز والأفلام والقصات الغريبة ويفرض عقوبات قاسية على شعبه بعد تهديد حماس..وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مسيرة الإعلام تسريبات تكشف خطط تويتر لجعل المتابعات مدفوعة الأجر إصابة قائد منتخب اسبانيا بفيروس كورونا قبل أيام من إنطلاق الدوري هؤلاء الأسرى الذي يخشى الاحتلال الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل جذب الفتيات مهمة جديدة ل زينبيات الحوثي في صنعاء حماس: تكشف عن أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن الأسرى وفاة رئيس وكالة الفضاء السابق بإسرائيل متأثر بإصابة عكا

مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية بأطراف مأرب

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 2626

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، تعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.

 

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد عسكري قولة بأن الغارات استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى جبهة الكسارة، مما أدى إلى تدميرها.

 

وأضاف إن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة.

 
إقراء أيضاً
تعز على صفيح ساخن.. إغلاق مبنى المحافظة وقيادة المحور تتوعد بمعاقبة بعض منتسبي ال
جذب الفتيات مهمة جديدة ل زينبيات الحوثي في صنعاء
تشجيع أميركي لمحاولات حلحلة الأزمة اليمنية وإشادة غربية بزيارة الوفد العماني
قيادي «حـوثي» يعلن عودة سفارة دولة خليجية للعمل في «صنعاء» ويكشف عن أبرز الملفات
الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من المحرقة الحوثية التي وقعت في مأرب
عقب مباحثاته في ”مسقط“.. وزير الخارجية اليمني يكشف طبيعة ”المقترحات“ المطروحة حا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس