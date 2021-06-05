انكسار حوثي جديد في جبهة ”الخنجر“ بالجوف مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية بأطراف مأرب مليشيا الحوثي تعاود قصف مأرب بعد إعلان زعيم المليشيا التصعيد واستمرار الحرب.. 17 شهيد بينهم طفلان في قصف باليستي استهدف محطة وقود بحي ”الروضة“ ”تعز“ تحظر حركة الدراجات النارية ابتداءً من مساء اليوم وزارة الصحة تطلق برنامجها الإلكتروني الخاص بالحاصلين على اللقاح ضد ”كورونا“ بيان هام من اتحاد علماء المسلمين بخوص الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس ”هادي“ يتسلم رسالة خطية ”هام“ من أمير دولة الكويت أردوغان يعلن عن أكبر اكتشاف في تاريخ تركيا سيدر مليارات الدولارات لماذا غادر لإعلامي المصري معتز مطر قناة الشرق ؟ روسيا تعلن جاهزيتها لمساعدة قطر في التحضير لمونديال 2022
استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، تعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد عسكري قولة بأن الغارات استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى جبهة الكسارة، مما أدى إلى تدميرها.
وأضاف إن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة.