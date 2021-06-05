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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، تعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد عسكري قولة بأن الغارات استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى جبهة الكسارة، مما أدى إلى تدميرها.
وأضاف إن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة.