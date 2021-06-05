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إسرائيل  تعتقل مراسلة قناة الجزيرة

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - الاناضول
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مراسلة قناة “الجزيرة” جيفارا البديري، أثناء تغطيتها اعتصاما في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.

ووثق عدد من النشطاء الفلسطينيين لحظة اعتداء الجنود الإسرائيليين على البديري والمصور الذي يعمل معها، قبل أن يتم اعتقالها بطريقة عنيفة.

   فيديو يوثق اعتقال الصحفية جيفارا البديري بعد الاعتداء عليها أثناء التغطية الإعلامية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتزامنا مع اعتقال البديري، اعتدت قوات الاحتلال ضربا بالهراوات على شبان فلسطينيين كانوا في المنطقة، قد تمكنوا من دخول الحي المحاصر عبر طرق ملتوية، لإحياء ذكرى النكسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوات الاحتلال صحافيين يشاركون في تغطية الاعتصامات في “الشيخ جراح”، حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام صحافيين اثنين واحتجزتهما 5 أيام في السجون الإسرائيلية، قبل الإفراج عنهما.

ورغم سلميتها، تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات تنظم في حي الشيخ جراح وقربه، منذ 16 مايو/ أيار الماضي، للتضامن مع سكانه الفلسطينيين المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.

 
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