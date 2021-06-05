”تعز“ تحظر حركة الدراجات النارية ابتداءً من مساء اليوم

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أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، السبت 5 يونيو/حزيران، حظر حركة الدراجات النارية ليلاً في مركز المحافظة ابتداءً من مساء اليوم.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها قررت حظر حركة الدراجات النارية ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مُهيبة بأصحاب الدراجات النارية الإلتزام بالقرار.
وحسب البيان فإن القرار يهدف لحفظ الأمن وضبط الاختلالات في مدينة تعز التي شهدت تحسناً نسبياً في الفترة الأخيرة.
ونقل البيان عن مصدر أمني قوله أن مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، تعهد بالإشراف المباشر على تنفيذ القرار وضبط جميع المخالفين، منوهاً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون حيال المخالفين في تطبيق قرارات اللجنة الأمنية وستتخذ إجراءات صارمة تجاه كل المخالفين من مالكي الدراجات النارية.