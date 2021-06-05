وزارة الصحة تطلق برنامجها الإلكتروني الخاص بالحاصلين على اللقاح ضد ”كورونا“

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم السبت 5 يونيو/حزيران، برنامجها الإلكتروني الخاص بالحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وحسب وكالة "سبأ"، فقد أطلقت الوزارة "برنامجها الإلكتروني الموجه في مرحلته الأولى لخدمة المطعمين ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيغطي البرنامج في مرحلته الأولى، بحسب وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، "المطعمين بلقاح كوفيد ١٩ وسيطور لاحقاً ليشمل جميع انشطة التحصين المختلة".

وأشار الوليدي الى أن "البرنامج مرتبط بموقع وزارة الصحة وغرف العمليات بمكاتب الصحة بالمحافظات بهدف تسهيل التعامل للمواطنين"، لافتا إلى أن "الوزارة ستصدر تعميماً لوزارة الخارجية لاعتماد شهادات البرنامج".

ويعد البرنامج نقلة نوعية لإدارة بيانات التحصين ضد فيروس كورونا ويحوي بيانات المطعمين، ويحاكي برامج مماثلة في 73 دولة في الإقليم والعالم وسيعمل على تيسير المعاملات مع الأفراد المطعمين، وفق سبأ.

حضر تدشين البرنامج وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي.