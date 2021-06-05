الرئيس ”هادي“ يتسلم رسالة خطية ”هام“ من أمير دولة الكويت

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت 5 يونيو/حزيران، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أشاد فيها بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتطلع المشترك لتعزيزها.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس لوزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



جدد أمير الكويت في رسالته للرئيس اليمني تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ودعمها ومساندتها ومؤازرتها في مختلف المواقف والظروف.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون الأخوي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويرها.



كما جرى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها فيما يتصل بأوضاع اليمن، وبحث فرص السلام والوئام الممكنة بما يعزز الأمن والاستقرار المنشود لليمن والمنطقة بصورة عامة.



من جانبه أكد الرئيس، على عمق العلاقات الاخوية المميزة التي تربط اليمن بدولة الكويت في مختلف المراحل والمواقف والظروف والمجسدة للحمة الواحدة في وجه المخاطر والتحديات التي تتربص بأمتنا العربية قاطبة.



كما أكد موقفه الدائم نحو السلام والحوار ووقف الحرب وتنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء في الكويت، وقال إن "دولة الكويت كانت سباقة دوماً في دعمها للحوار والتنمية والسلام".



وأشاد الرئيس هادي بمواقف الكويت التي تسجلها دوماً مع اليمن ودعماً لتوافقه الوطني وشرعيته الدستورية في مختلف المحطات والمحافل الدولية.



بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتأكيد على دعم الكويت لليمن وقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس ومرجعيات الحوار والسلام والقرارات الأممية ذات الصلة حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار، انطلاقاً من روابط الأخوة والمصير المشترك التي تجمع البلدين الشقيقين.



ولفت إلى دعم الكويت للمبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن والتي قوبلت بإجماع وترحيب دولي لما فيه مصلحة الشعب اليمني.