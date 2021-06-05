أردوغان يعلن عن أكبر اكتشاف في تاريخ تركيا سيدر مليارات الدولارات

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن اكتشاف كمية جديدة من الغاز الطبيعي تبلغ 135 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ليصل إجمالي المكتشف بالمنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

وقال أردوغان، متحدثا في مناسبة بمحافظة زنغولداق المطلة على البحر الأسود، إن الاكتشاف الجديد يقع في البئر "أماسرا-1"، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من "الأخبار السارة" من المنطقة.

وكانت سفينة التنقيب التركية "فاتح" قد اكتشفت العام الماضي 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في الحقل سكاريا بغرب البحر الأسود، وهو أكبر اكتشاف في تاريخ البلاد.

وتستخدم تركيا اثنتين من سفن التنقيب الثلاث التي تملكها لتسريع تطوير الحقل.

وكان أردوغان قد بشر بالإعلان قبل أيام، دون تفاصيل تذكر، فيما قال وزير الطاقة فاتح دونماز، الشهر الماضي إن سفينة تنقيب ستفتح آبار اختبار جديدة للتحقق من أرقام الاحتياطيات بينما ستطور الثانية آبار الاختبار لتصبح آبار إنتاج.

وتطمح تركيا لضخ الغاز من سكاريا في شبكتها الرئيسية العام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في 2027 أو 2028.

وسيتطلب ربط الآبار الجديدة في المنطقة بالشبكة الرئيسية مد خط أنابيب بطول 160 كيلومترا على الأقل، وسيتعين على أنقرة تشييد محطة لاستقبال الغاز في غضون عامين وفقا للجدول الزمني لخططها.

وتركيا فقيرة في النفط والغاز وتعتمد على الاستيراد من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب مشتريات من الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

وبلغت وارداتها 48.1 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، مرتفعة ستة بالمئة عن السنة السابقة، وجاء ثلث تلك الكمية من روسيا.

وتنقب تركيا عن موارد النفط والغاز في المتوسط أيضا، حيث أثارت أنشطتها في مياه متنازع عليها توترات مع اليونان والقبرص.