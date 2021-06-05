روسيا  تعلن جاهزيتها لمساعدة قطر في التحضير لمونديال 2022

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 160

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لكأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوتين قوله خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تحدثنا إلى الأمير. أفهم الصعوبات التي تواجه قطر في التحضير لكأس العالم 2022. أعني المشاكل الإقليمية ومشاكل الوباء. هناك قضايا أخرى تتطلب اهتماما خاصا. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أصدقائنا في قطر ومساعدتهم على الاستعداد لهذا الحدث العالمي الهام".

وكان بوتين قد هنأ أمس الجمعة آل ثاني بعيد ميلاده، وتمنى النجاح لمونديال قطر 2022، قائلا: "الأسبوع المقبل، ستستضيف العاصمة الشمالية لروسيا مباريات أمم أوروبا لكرة القدم. وفي هذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لصديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل يوم أمس بعيد ميلاده... أود تهنئتك بعيد ميلادك يا صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".