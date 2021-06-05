سفارة اليمن في الرياض تعلن عن الشروط التي وضعتها السعودية للسماح بدخول اليمنيين أراضيها.. تعرف عليها

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت سفارة اليمن في الرياض، أن الجهات المختصة في المملكة قد وضعت اشتراطات صحية ،تسمح بدخول اليمنيين إلى أراضيها.

ونشرت السفارة على موقعها الالكتروني،الجمعة، توضيحا تضمن شروط على اليمنيين المقيمين ،الراغبين في العودة الى السعودية.

ووفق تلك الاشتراطات الصحية فقد تم تصنيف الراغبين في العودة الى المملكة من اليمنيين المقيمين، الى اربع فئات، الاولى والثانية هي المحصنين الذين تلقوا لقاح كورونا، داخل وخارج السعودية ، اما الفئة الثالثة غير المحصنين والفئة الاخيرة ازواج وزواجات السعوديين.

فيما يلي ينشر مأرب برس نص توضيح سفارة اليمن في الرياض:

تود سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن توضح لأبنائها المقيمين الراغبين بالعودة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة أعمالهم بأن الجهات المختصة في المملكة قد وضعت الاشتراطات الصحية التي تسمح بدخول اليمنيين إلى أراضيها وهي كالتالي:

أولاً /المحصنين في نظام توكلنا :

وهم الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح في المملكة أو سبق لهم الاصابه فيها

المطلوب منهم:

1- تقديم شهادة فحص PCR سلبية النتيجة لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من لحظة أخذ العينة إلى الوصول إلى المنفذ السعودي.

2- فحص بصري.

3- قياس درجة الحرارة.

4-يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات مع حجر منزلي لمدة 7 أيام.

ثانيا /المحصنين خارج المملكة وغير مسجل تحصينهم في نظام توكلنا

وهم الاشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين خارج المملكة

ويشترط لدخولهم

1- شهادة معتمدة من الجهات الرسمية تثبت تطعيمهم جرعتين كاملتين ومر على آخر جرعة 14 يوم

2- تقديم شهادة فحص PCR سلبية النتيجة لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من لحظة أخذ العينة إلى لحظة .الوصول إلى المنفذ السعودي

ثالثا: غير المحصنين من اليمنيين

لا يسمح لهم بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية ويمكنهم الدخول جواً مع حجر مؤسسي 7 أيام مدفوعة الثمن على نفقتهم الخاصه

رابعاً أزواج وزوجات السعوديين

المحصنين

يسمح لهم بالدخول بشرط عمل فرز بصري وقياس درجة الحرارة وليس عليهم حجر.

غير المحصنين

يسمح لهم بالدخول بشرط:

1- قياس درجة الحرارة

2- فرز بصري

3- حجر منزلي لمدة 7 أيام.

4- عمل فحص PCR في اليوم السادس لوصولهم إلى المملكة ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.