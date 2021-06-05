وفد عماني رفيع المستوى يصل صنعاء

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل وفد عماني رفيع المستوى، اليوم السبت، برفقة عدد من قيادات مليشيا الحوثي، إلى مطار صنعاء الدولي، في اطار بحث جهود انهاء الحرب في اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثي، إن وفد من المكتب السلطاني العماني وصل برفقة رئيس الوفد التفاوضي الحوثي ومتحدث الجماعة محمد عبد السلام إلى مطار صنعاء الدولي،دون أن توضح الهدف من زيارة الوفد العماني.

وتتواجد عدد من قيادات جماعة الحوثي، في مسقط، خلال الفترة الماضية ،بينهم ناطق الجماعة، حيث تلتقي بهم الوفود الاجنبية .

ومؤخرا اجتمع بهم المبعوث الاممي مارتن غريفيث في مسقط، بعد فترة طويلة رفض وفد الحوثيين في عمان الجلوس مع غريفيث، كما منع من زيارة صنعاء، التي وصلها قبل ايام بعد اكثر مم عام على اخر زيارة قام بها للعاصمة اليمنية.

في سياق متصل، بدأ وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، امس الجمعة، زيارة رسمية الى سلطنة عُمان تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين عمانيين لبحث الأزمة في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة إزاء قضايا المنطقة والدفع بالعملية السياسية وخاصة بعد رفض ميلشيات الحوثي لكافة مبادرات السلام الإقليمية والأممية.

وأشارت الوكالة الى أن الوزير بن مبارك سيلتقي خلال الزيارة نظيرة العماني بدر بن حمد البوسعيدي وعدد من المسئولين العُمانيين.

ويوم أمس،بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي"، الأزمة اليمنية، وأشار الطرفان إلى أهمية وقف إطلاق النار الفوري والشامل في اليمن من أجل المساعدة في إنهاء الحرب هناك ووضع حدّ للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حملت الحوثيين "مسؤولية كبيرة عن رفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقارب من سبع سنوات".

وقالت الخارجية في بيان، إن النزاع في اليمن تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني، وإن الحوثيين، بدلا من ذلك، يواصلون هجومهم المدمر على مأرب الذي يدينه المجتمع الدولي ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة".