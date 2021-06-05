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اليمن تواجه السعودية مساء اليوم والمدرب يؤكد جاهزية المنتخب (توقيت المباراة)

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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يستضيف المنتخب السعودي نظيره اليمني مساء اليوم السبت لحساب التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

وتبدأ المباراة المنقولة على القنوات السعودية الرياضية تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ومساء امس الجمعة عقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب اليمن أحمد علي قاسم.

وأكد قاسم جاهزية المنتخب لمباراة السبت، وقال إن المنتخب السعودي غني عن التعريف ومعروف بقوته، وإن شاء الله يقدم منتخبنا مباراة كبيرة ويكون ند قوي للأخضر السعودي.

وأضاف: لكل مباراة ظروفها ونسعى لتقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراة الذهاب رغم علمنا بصعوبة المباراة، والمنتخب السعودي هو متصدر المجموعة ويسعى جاهداً للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة وهذا ليس بغريب عنه.

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