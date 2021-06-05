تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف تيتي مدرب البرازيل أنه لن يتحدث عن التشكيلة المشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا سوى بعد مواجهة الإكوادور وباراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وسط تقارير إعلامية بشأن رفض بعض اللاعبين المشاركة في البطولة.

وفي الأسبوع الحالي قرر اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) نقل البطولة إلى البرازيل بدلا من الأرجنتين، التي انسحبت من التنظيم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والاضطرابات المحلية في كولومبيا.

وستكون المرة الثانية على التوالي التي تنظم فيها البرازيل المنافسات. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة البرازيلية الخميس سجلت البلاد 83391 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 1682 وفاة.

وتستعد البرازيل لمباراتي الإكوادور يوم الجمعة وباراغواي الثلاثاء المقبل. وذكر تقرير في محطة "جاوتشا" الإذاعية أن اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا لا يريدون المشاركة في كوبا أميركا.

وأشار تيتي إلى أن الفريق تحدث عن كوبا أميركا وسيتضح موقفه الأسبوع المقبل. وقال: لدينا موقف لن نعلن عنه في الوقت الحالي.

لدينا واجب بتقديم أداء قوي والفوز على الإكوادور. سنوضح كل شيء بعد مباراتي تصفيات كأس العالم، كما لم يحضر كاسيميرو المؤتمر الصحافي بسبب هذا الموضوع.

وأوضح تيتي أن لاعبي المنتخب قابلوا روجيرو كالوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي وأوضحوا رأيهم. وتستهل البرازيل مشوار الدفاع عن لقب كوبا أميركا ضد فنزويلا في برازيليا يوم 13 يونيو