آخر الاخبار

تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو 8 فوائد صحية ستذهلك عن شراب المشروبات الشاخنة أثناء الحر بعد أخبار مرض زعيم المليشيات في لبنان ...من هو هشام صفي الدين الذي رشحته تقارير إسرائيلية لحلافة لرئسة حزب الله تفاصيل توقيع أكثر من 65 اتفاقية بين روسيا وقطر بعد حذف تغريدة رئيسها...قرارات تعليق نشاط تويتر فيها لأجل غير مسمى 13 قتيلا من عائلة واحدة في حادث مروري مروع من بينهم نساء وأطفال من هو مستشار قاسم سليماني الذي قتل بكمين في سوريا مسؤول بارز في الحكومة يخرج عن صمتة ويوجه انتقادات حادة على بيان مجلس الأمن الدولي بشأن خزان صافر بعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على "يوتيوب" إسرائيل.. رئيس الوزراء المتوقع يتحدث عن مواقفه بشأن دولة فلسطين وإيران وإمكانية شنّ حرب على غزة ولبنان

تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 150
 

 

 كشف تيتي مدرب البرازيل أنه لن يتحدث عن التشكيلة المشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا سوى بعد مواجهة الإكوادور وباراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وسط تقارير إعلامية بشأن رفض بعض اللاعبين المشاركة في البطولة.

وفي الأسبوع الحالي قرر اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) نقل البطولة إلى البرازيل بدلا من الأرجنتين، التي انسحبت من التنظيم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والاضطرابات المحلية في كولومبيا.

 وستكون المرة الثانية على التوالي التي تنظم فيها البرازيل المنافسات. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة البرازيلية الخميس سجلت البلاد 83391 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 1682 وفاة.

وتستعد البرازيل لمباراتي الإكوادور يوم الجمعة وباراغواي الثلاثاء المقبل. وذكر تقرير في محطة "جاوتشا" الإذاعية أن اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا لا يريدون المشاركة في كوبا أميركا.

وأشار تيتي إلى أن الفريق تحدث عن كوبا أميركا وسيتضح موقفه الأسبوع المقبل. وقال: لدينا موقف لن نعلن عنه في الوقت الحالي.

لدينا واجب بتقديم أداء قوي والفوز على الإكوادور. سنوضح كل شيء بعد مباراتي تصفيات كأس العالم، كما لم يحضر كاسيميرو المؤتمر الصحافي بسبب هذا الموضوع.

وأوضح تيتي أن لاعبي المنتخب قابلوا روجيرو كالوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي وأوضحوا رأيهم. وتستهل البرازيل مشوار الدفاع عن لقب كوبا أميركا ضد فنزويلا في برازيليا يوم 13 يونيو

إقراء أيضاً
محمد صلاح يقتحم تشكيلة بيليه في «فيفا 2021»
فتاة تثير إعجاب ميسي شاهد ماذا صنعت حتى ذهل منها
الإتحاد الإفريقي يوقف 3 لاعبين لمدة عام على رأسهم نجم الترجي
برشلونة يستعيد إيمرسون في ثالث صفقة خلال ثلاثة أيام
شاهد بالفيديو.. قطر تستعرض مجسمات ملاعب مونديال 2022
ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس