بعد أخبار مرض زعيم المليشيات في لبنان ...من هو هشام صفي الدين الذي رشحته تقارير إسرائيلية لحلافة لرئسة حزب الله تفاصيل توقيع أكثر من 65 اتفاقية بين روسيا وقطر بعد حذف تغريدة رئيسها...قرارات تعليق نشاط تويتر فيها لأجل غير مسمى 13 قتيلا من عائلة واحدة في حادث مروري مروع من بينهم نساء وأطفال من هو مستشار قاسم سليماني الذي قتل بكمين في سوريا مسؤول بارز في الحكومة يخرج عن صمتة ويوجه انتقادات حادة على بيان مجلس الأمن الدولي بشأن خزان صافر بعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على "يوتيوب" إسرائيل.. رئيس الوزراء المتوقع يتحدث عن مواقفه بشأن دولة فلسطين وإيران وإمكانية شنّ حرب على غزة ولبنان الثالث بأقل من عام.. تركيا تكتشف 135 مليار متر مكعب من الغاز قطر تكشف سبب عدم قبولها بتطبيع العلاقات مع اسرائيل
وقعت روسيا وقطر أكثر من 65 اتفاقية في مختلف المجالات، وذلك في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة 2 - 5 يونيو الجاري.
توقيع أكثر من 60 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي قطر.. توقيع أكثر من 60 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير التجارة والصناعة القطري علي أحمد الكواري في إحدى جلسات الحوار التي عقدت في إطار أعمال المنتدى.
ووفقا للوزير القطري فقد تم توقيع اتفاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرياضة والبنية التحتية والزراعة.
وأشار الوزير القطري إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الروسي بلغت حتى الآن مستوى 15 مليار دولار (استثمارات متراكمة خلال السنوات الماضية).
وقال: "فيما يتعلق بالاستثمارات فإن قطر هي الشريك الدولي الأكبر لروسيا".
وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.
وتشارك دولة قطر في المنتدى بصفة ضيف شرف، ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف