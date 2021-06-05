تفاصيل توقيع أكثر من 65 اتفاقية بين روسيا وقطر

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت روسيا وقطر أكثر من 65 اتفاقية في مختلف المجالات، وذلك في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة 2 - 5 يونيو الجاري.

توقيع أكثر من 60 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي قطر.. توقيع أكثر من 60 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير التجارة والصناعة القطري علي أحمد الكواري في إحدى جلسات الحوار التي عقدت في إطار أعمال المنتدى.

ووفقا للوزير القطري فقد تم توقيع اتفاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرياضة والبنية التحتية والزراعة.

وأشار الوزير القطري إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الروسي بلغت حتى الآن مستوى 15 مليار دولار (استثمارات متراكمة خلال السنوات الماضية).

وقال: "فيما يتعلق بالاستثمارات فإن قطر هي الشريك الدولي الأكبر لروسيا".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

وتشارك دولة قطر في المنتدى بصفة ضيف شرف، ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف