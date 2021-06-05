بعد حذف تغريدة رئيسها...قرارات تعليق نشاط تويتر فيها لأجل غير مسمى 13 قتيلا من عائلة واحدة في حادث مروري مروع من بينهم نساء وأطفال من هو مستشار قاسم سليماني الذي قتل بكمين في سوريا مسؤول بارز في الحكومة يخرج عن صمتة ويوجه انتقادات حادة على بيان مجلس الأمن الدولي بشأن خزان صافر بعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على "يوتيوب" إسرائيل.. رئيس الوزراء المتوقع يتحدث عن مواقفه بشأن دولة فلسطين وإيران وإمكانية شنّ حرب على غزة ولبنان الثالث بأقل من عام.. تركيا تكتشف 135 مليار متر مكعب من الغاز قطر تكشف سبب عدم قبولها بتطبيع العلاقات مع اسرائيل وصول ثاني شحنة نفط سعودية إلى عدن الكشف عن الفيتامين الذي له علاقة بزيادة فرص الإصابة بكورونا
قالت مصادر طبية وسكان، إن 13 شخصا بينهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، لقوا حتفهم، الجمعة، بحادث مروري مروع في منطقة طور الباحة وسط محافظة لحج، جنوبي اليمن.
ومن بين القتلى ثلاثة أطفال وأربع نساء، كما أصيب خمسة آخرون بينهم طفل في شهره السادس، وفق مصادر طبية من مستشفى ابن خلدون.
وسقط هؤلاء الضحايا إثر تصادم باص يقل عائلة مسافرة إلى مدينة عدن، وسيارة رباعية الدفع من نوع برادو تابعة لإحدى المنظمات الإغاثية ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة المكتظة، وفق منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الضحايا الذين يزيد عددهم عن ١٥ شخصا على متن الباص، كانوا في طريقهم إلى عدن لحضور حفل عرس، كان من المقرر أن يقام السبت.
وهذا هو ثاني أكبر حادث مروري تشهده لحج، منذ بداية العام الجاري، بعدما أسفر صدام مشابه في مدينة الحوطة عن وفاة 15 مسافرا في مارس الماضي