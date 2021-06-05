13 قتيلا من عائلة واحدة في حادث مروري مروع من بينهم نساء وأطفال

السبت 05 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت مصادر طبية وسكان، إن 13 شخصا بينهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، لقوا حتفهم، الجمعة، بحادث مروري مروع في منطقة طور الباحة وسط محافظة لحج، جنوبي اليمن.

ومن بين القتلى ثلاثة أطفال وأربع نساء، كما أصيب خمسة آخرون بينهم طفل في شهره السادس، وفق مصادر طبية من مستشفى ابن خلدون.

وسقط هؤلاء الضحايا إثر تصادم باص يقل عائلة مسافرة إلى مدينة عدن، وسيارة رباعية الدفع من نوع برادو تابعة لإحدى المنظمات الإغاثية ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة المكتظة، وفق منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الضحايا الذين يزيد عددهم عن ١٥ شخصا على متن الباص، كانوا في طريقهم إلى عدن لحضور حفل عرس، كان من المقرر أن يقام السبت.

وهذا هو ثاني أكبر حادث مروري تشهده لحج، منذ بداية العام الجاري، بعدما أسفر صدام مشابه في مدينة الحوطة عن وفاة 15 مسافرا في مارس الماضي