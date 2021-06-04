الثالث بأقل من عام.. تركيا تكتشف 135 مليار متر مكعب من الغاز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، إنه تم اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا في البحر الأسود شمالي البلاد.
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود، أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة بلغ 540 مليار متر مكعب مع الاكتشاف الجديد.
وشدد على أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، معرباً عن تطلعه لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.
وكانت تركيا اكتشفت في العام الماضي وجود نحو 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في البئر "تونا-1" القريب من "أماسرا-1"، وهو أكبر اكتشاف غاز في البحر الأسود حتى الآن.
وتتوقع تركيا أول تدفق للغاز من حقل صقاريا في 2023، ومن المنتظر أن يبلغ تدفق الغاز سنوياً 15 مليار متر مكعب، اعتباراً من 2025، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وبحسب الوكالة ذاتها فإن من المتوقع أن يوفر حقل صقاريا ما يصل إلى 30٪ من الغاز الذي يتطلبه اقتصاد تركيا.
والخميس، قال الرئيس التركي إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقاً بحجة أنها لا تحتوي على نفط.
ويرى أردوغان أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الطاقة تمثل حلاً لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بما في ذلك الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا.
وتستورد أنقرة حالياً ما يقارب 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي تستهلكه سنوياً، ويتوقع المسؤولون أن يعزز الإنتاج المحلي الطلب على الغاز في البلاد بنسبة 60٪، ليصل إلى 80 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030.