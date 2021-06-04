وصول ثاني شحنة نفط سعودية إلى عدن

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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انتهت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مصافي عدن، بكميات بلغت 70000 طن متري من الديزل، و40000 طن متري من المازوت.

وكانت الدفعة الثانية قد وصلت الخميس الماضي إلى ميناء الزيت في عدن لتوزيعها على المحطات التي بدأت بالاستفادة من المنحة، بما أسهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية بمحافظة عدن بشكل ملحوظ.

وجرى في مطلع الشهر فحص جاهزية المحطات المستفيدة التي تعاني من تراجع قدرات التوليد فيها بسبب ضعف المولدات، ضمن آلية عمل المنحة التي توفر دفعات شهرية مجدولة بحسب الاحتياج المقدم من الحكومة اليمنية.

يشار إلى أن هذه المنحة تقدم كمية تفوق مليون ومائتين طن متري من الوقود لمدة عام بمبلغ 422 مليون دولار أميركي، وهي امتداد لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4.2 مليار دولار أميركي، وجرى تشكيل لجنة لحوكمة المشتقات النفطية للإشراف والرقابة على هذه الدفعات.