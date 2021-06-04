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الكشف عن الفيتامين الذي له علاقة بزيادة فرص الإصابة بكورونا

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات
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كشفت دراسة حديثة أن نقص مستوى فيتامين “د” في جسم الإنسان ، يلعب دورا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا وشدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب بالفيروس .

 دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي حذرت من نقص فيتامين “دي” إستنادا إلى دراسة أجرتها الدكتورة حبيبة الصفار الاختصاصية الإماراتية في مجال الأمراض الجينية والدكتورة فاطمة العانوتي أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد، واعتمدتها لجنة أبوظبي لأخلاقيات البحوث الخاصة بجائحة كوفيد-19 التابعة للدائرة.

الدراسة التي شملت 522 مصابا بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 18عاما وأكثر، كشفت وجود علاقة بين نقص فيتامين “د” وشدة الأعراض التي يعاني منها المرضى .

واستهدفت الدراسة تقييم العلاقة بين مستوى تركيز فيتامين “د” لدى المصاب بفيروس كورونا وشدة مضاعفات الإصابة به وخطر الوفاة، واستخلاص وتحليل النتائج ذات الصلة.

وكشفت نتائج الدراسة أن ‎نحو 59 في المئة من المرضى الذين يعانون من نقص قليل أو نقص حاد في فيتامين “د” تعرضوا لمضاعفات شديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ليضاف نقص الفيتامين إلى الشيخوخة والسمنة كأحد العوامل الرئيسية لمخاطر مضاعفات الإصابة.

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